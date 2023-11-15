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Оказалось, что русская зима не всем китайским авто на пользу

Автоэксперт Житнухин предупредил об опасности русской зимы для китайского авто

Не все автомобили китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российском климате, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

В частности, он обратил внимание на тонкий металл кузова и комплектующие, не предназначенные к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях, и хотя китайцы над этим работают, исправят это не сейчас.

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По этой причине дилеры не могут продать остатки европейских и корейских авто

При этом эксперт отметил и плюсы китайских авто: нет проблем с запчастями, широкие дилерские сети, доступные цены при удовлетворительном уровне качества и разнообразии ассортимента.

Поскольку машины поставляют в Россию официально, стоимость страховки для них более выгодная, а сервисные и ремонтные услуги проводят по стандартам автоконцернов.

Но в первую очередь это относится к давно присутствующим на российском рынке брендам, таким как Haval, Chery и Geely.

Источник: lenta.ru

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
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