Оказалось, что русская зима не всем китайским авто на пользу

Автоэксперт Житнухин предупредил об опасности русской зимы для китайского авто

Не все автомобили китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российском климате, отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

В частности, он обратил внимание на тонкий металл кузова и комплектующие, не предназначенные к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях, и хотя китайцы над этим работают, исправят это не сейчас.

При этом эксперт отметил и плюсы китайских авто: нет проблем с запчастями, широкие дилерские сети, доступные цены при удовлетворительном уровне качества и разнообразии ассортимента.

Поскольку машины поставляют в Россию официально, стоимость страховки для них более выгодная, а сервисные и ремонтные услуги проводят по стандартам автоконцернов.

Но в первую очередь это относится к давно присутствующим на российском рынке брендам, таким как Haval, Chery и Geely.

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Источник: lenta.ru