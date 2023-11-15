Ценами на АЗС займутся антимонопольные органы
Московское УФАС направило в адрес крупнейших нефтяных компаний предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо. Предупреждение от антимонопольного ведомства получили компании, которые продают бензин и дизель в розницу.
В столичном УФАС обратили внимание, что правительством были приняты системные меры в целях стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов.
«Принятые меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, что дает возможность обеспечить потребителей ресурсами топлива в необходимых объемах, а также снизить цены в оптовом и розничном сегменте», – говорится в письме.
Соответственно, нефтяные компании были предупреждены о недопущении необоснованного повышения цен на топливо. В случае выявления таких фактов ФАС грозится принять к компаниям меры антимонопольного реагирования.
Источник: УФАС по г. Москве
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