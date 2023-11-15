Ценами на АЗС займутся антимонопольные органы

ФАС предупредил нефтяные компании о недопустимости необоснованного роста цен

Московское УФАС направило в адрес крупнейших нефтяных компаний предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо. Предупреждение от антимонопольного ведомства получили компании, которые продают бензин и дизель в розницу.

В столичном УФАС обратили внимание, что правительством были приняты системные меры в целях стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов.

«Принятые меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, что дает возможность обеспечить потребителей ресурсами топлива в необходимых объемах, а также снизить цены в оптовом и розничном сегменте», – говорится в письме.

Соответственно, нефтяные компании были предупреждены о недопущении необоснованного повышения цен на топливо. В случае выявления таких фактов ФАС грозится принять к компаниям меры антимонопольного реагирования.

Источник: УФАС по г. Москве

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