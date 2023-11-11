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Заправкам присвоят ценовой рейтинг

ФАС поддержала идею о создании рейтинга АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала идею о создании рейтинга, в котором были бы представлены самые дешевые и самые дорогие АЗС в регионе. Как считает автор инициативы, депутат Госдумы Алексей Нечаев, такой список позволит избежать резкого ценового разрыва на разных АЗС, а также поможет контролировать соблюдение ими законодательства.

На первом этапе ФАС готов публиковать цены на топливо с привязкой к конкретным заправкам на сайтах местных администраций. Но это не самый удобный для пользователя вариант, отмечают эксперты.

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«Если бы такую идею поддержали системы типа Яндекса, чтобы на карте было показано не только местонахождение ближайшей заправки, но и цена и наличие бензина, с чем сейчас тоже часто возникают проблемы, было бы гораздо практичнее», — отметила экономист, руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская.

В свою очередь, заведующий Базовой кафедрой РЭУ им Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент Юрий Ляндау предлагает добавить в рейтинг также показатели качества топлива и «порядочность» заправочных станций.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos

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