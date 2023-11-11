Заправкам присвоят ценовой рейтинг

ФАС поддержала идею о создании рейтинга АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала идею о создании рейтинга, в котором были бы представлены самые дешевые и самые дорогие АЗС в регионе. Как считает автор инициативы, депутат Госдумы Алексей Нечаев, такой список позволит избежать резкого ценового разрыва на разных АЗС, а также поможет контролировать соблюдение ими законодательства.

На первом этапе ФАС готов публиковать цены на топливо с привязкой к конкретным заправкам на сайтах местных администраций. Но это не самый удобный для пользователя вариант, отмечают эксперты.

«Если бы такую идею поддержали системы типа Яндекса, чтобы на карте было показано не только местонахождение ближайшей заправки, но и цена и наличие бензина, с чем сейчас тоже часто возникают проблемы, было бы гораздо практичнее», — отметила экономист, руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская.

В свою очередь, заведующий Базовой кафедрой РЭУ им Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент Юрий Ляндау предлагает добавить в рейтинг также показатели качества топлива и «порядочность» заправочных станций.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos