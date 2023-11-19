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Вот это история: прожил 6 дней в грузовике, погребенном под снегом

В Сети вспомнили историю огайского шофера, на неделю застрявшего в сугробе

Эта история берет начало 24 января 1978 года, когда 42-летний Джеймс Трули вел свой International Transtar 4070 по шоссе 13 штата Огайо. Он вез два рулона листовой стали, но на его пути встала снежная буря со скоростью ветра почти 200 км/ч. Поначалу он прорывался сквозь метель и даже помог водителю, чей пикап слетел с дороги.

Но затем видимость упала до нуля, и Джеймс решил встать на обочине, пережидая бурю. Всю ночь бешеная метель трепала кабину, которая почти не имела теплоизоляции. Едва пережив ночь, наутро шофер обнаружил, что грузовик полностью заметен снегом. А рация принимала сигнал от других водителей, но на передачу, увы, не работала.

Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
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Более того, он слышал шум проезжавших мимо машин, но подать знак не мог – как выяснится позже, машина оказалась погребена под двумя метрами снега. Запустить двигатель означало заполнить кабину выхлопными газами, которым просто некуда деваться из гигантского сугроба.

Джеймс решил включать свет на несколько минут в день, разделить на скромные порции небольшой запас пищи – и молиться. В это время его брат Дональд со своим другом отправился на поиски, и в них помог тот самый водитель пикапа, которому Джеймс помог в первый день!

Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах

Получив ориентир, они смогли отыскать место, в котором застрял Джеймс. 31 января он услышал над собой шаги и принялся колотить по потолку кабины железной трубой. Когда его раскопали, он был сильно ослаблен голодом, почти замерз и лишился надежды.

Тем не менее, с помощью сотрудников Национальной гвардии его извлекли из машины и отправили в госпиталь, где он поправился… буквально за день! Везение действительно невероятное, ведь минувшее буйство стихии вошло в историю как Великая снежная буря 1978 года – тогда в Огайо погибло более 50 человек…

Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Фото: mansfieldnewsjournal.com

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