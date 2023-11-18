Электромеханические тормоза для авто: гидравлика уходит в прошлое?
На мероприятии «День мобильности следующего поколения» в Шанхае компания ZF впервые представила новую технологию тормозной системы, получившую название Brake-by-Wire (проводное торможение). Эта система является чисто электромеханической и отличается от традиционных гидравлических тормозных систем.
Основная особенность «сухой» тормозной системы заключается в том, что тормозное усилие на каждом колесе создается электродвигателем, без использования гидравлической системы и тормозной жидкости. Эффект замедления достигается не давлением жидкости в гидросистеме, а электродвигателями, которые через специальный механизм воздействуют на колодки. Сигналы от педали тормоза к электродвигателю передаются по проводам.
Преимущество этой инновационной системы – в сокращении тормозного пути. В экстренной ситуации, при автоматическом торможении со скорости 100 км/ч тормозной путь может быть короче на 9 метров по сравнению с традиционными системами. Электромобили также могут получить дополнительный запас хода на 17% благодаря улучшенной рекуперации энергии торможения.
Кроме того, эта технология снижает остаточные моменты стирания, что приводит к уменьшению выбросов мелкой пыли и снижению сопротивления при движении, что, в свою очередь, экономит энергию и увеличивает запас хода электромобилей. Отсутствие гидравлической системы также сокращает затраты на сборку и логистику при производстве автомобилей и снижает расходы на обслуживание в автосервисе – тормозную жидкость ведь менять не надо.
Однако, несмотря на все преимущества, вопрос о надежности этой системы остается открытым, так как электроника должна обеспечивать равномерное давление в каждом из четырех колес для безопасности и стабильности автомобиля. А как это будет на деле – только время покажет.
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Источник, фото: auto-medienportal.net
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