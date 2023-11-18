#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario
Уникальный Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario стал верхом аэродинамики
Суперкар Huracan STO SC 10° Anniversario...
Парящий Dodge Charger, раздавленный в воздухе автобусом. И это — не кино
Парящий Dodge Charger, раздавленный в воздухе автобусом. И это — не кино
25 человек чудом выжили в аварии, в результате...
Гиперрестомод от Kimera Automobili пропитан духом культовых раллийных болидов
Гиперрестомод от Kimera Automobili пропитан духом культовых раллийных болидов
Kimera Automobili создан в духе полноприводных...

Электромеханические тормоза для авто: гидравлика уходит в прошлое?

ZF представила электромеханическую тормозную систему Brake-by-Wire

На мероприятии «День мобильности следующего поколения» в Шанхае компания ZF впервые представила новую технологию тормозной системы, получившую название Brake-by-Wire (проводное торможение). Эта система является чисто электромеханической и отличается от традиционных гидравлических тормозных систем.

Основная особенность «сухой» тормозной системы заключается в том, что тормозное усилие на каждом колесе создается электродвигателем, без использования гидравлической системы и тормозной жидкости. Эффект замедления достигается не давлением жидкости в гидросистеме, а электродвигателями, которые через специальный механизм воздействуют на колодки. Сигналы от педали тормоза к электродвигателю передаются по проводам.

Электромеханическая тормозная система Brake-by-Wire
Электромеханическая тормозная система Brake-by-Wire
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Специалисты Tesla разрабатывают новации, позволяющие снизить себестоимость электрокаров

Преимущество этой инновационной системы – в сокращении тормозного пути. В экстренной ситуации, при автоматическом торможении со скорости 100 км/ч тормозной путь может быть короче на 9 метров по сравнению с традиционными системами. Электромобили также могут получить дополнительный запас хода на 17% благодаря улучшенной рекуперации энергии торможения.

Кроме того, эта технология снижает остаточные моменты стирания, что приводит к уменьшению выбросов мелкой пыли и снижению сопротивления при движении, что, в свою очередь, экономит энергию и увеличивает запас хода электромобилей. Отсутствие гидравлической системы также сокращает затраты на сборку и логистику при производстве автомобилей и снижает расходы на обслуживание в автосервисе – тормозную жидкость ведь менять не надо.

Однако, несмотря на все преимущества, вопрос о надежности этой системы остается открытым, так как электроника должна обеспечивать равномерное давление в каждом из четырех колес для безопасности и стабильности автомобиля. А как это будет на деле – только время покажет.

Источник, фото: auto-medienportal.net

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0