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На фоне ухода зарубежных брендов цены на автомобили из Китая неуклонно растут
На фоне ухода зарубежных брендов цены на автомобили из Китая неуклонно растут
В России зафиксирован рост цен сразу на 10% за...

На фоне ухода зарубежных брендов цены на автомобили из Китая неуклонно растут

В России зафиксирован рост цен сразу на 10% за месяц на б/у машины из КНР

Цены на автомобили с пробегом китайских производителей на российском рынке выросли, в среднем, на 10%.

Всего за один месяц цена, в среднем, выросла с 2,05 до 2,3 млн рублей. Специалисты объясняют это большим количеством подержанных машин из Китая на рынке РФ.

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«В сентябре на "Дроме" продавалось 17 140 бывших в употреблении машин из Китая. В октябре их число выросло до 19 900 — плюс 16% месяц к месяцу. Среди пробежных появляются все более свежие машины, которые дороже, чем автомобили постарше», — уточняет аналитик Сергей Лагурев.

Стоит отметить, что цены на машины с пробегом из КНР растут в цене по мере насыщения российского рынка. На фоне ухода с рынка европейских и японских брендов, в 2022 году цены на китайские подержанные машины выросли сразу на 62% процента. В 2023 году, по данным аналитиков, в тройку самых популярных китайских автомобилей с пробегом вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7 и Geely Atlas.

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Источник: Lenta.ru

Фото: Depositphotos

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За РулемСветлана Тарасенко
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