Nissan выпустил пижаму для фанатов

Пижама Ниссана появилась в продаже – гоночная

Nissan Nismo, подразделение Nissan, занимающееся разработкой и производством горячих версий автомобилей, выпустило пижаму для фанатов. Она выполнена в фирменных цветах Nismo – черном и желтом.

Пижама состоит из двух частей: футболки и брюк. Футболка имеет V-образный вырез и воротник-стойку. На груди изображен логотип Nismo, а на спине – надпись «Nismo». Брюки имеют прямой крой и заканчиваются манжетами. На бедрах также изображен логотип Nismo.

Пижама изготовлена из мягкого и приятного на ощупь хлопка и годится для отдыха дома или в дороге.

Пижама Nismo доступна для покупки на официальном сайте Nissan. Стоимость комплекта составляет 69,99 доллара США, или чуть более 6 тысяч рублей. В коллекцию также входит халат за 175 долларов, или чуть более 15 тысяч рублей.

Пижама Nismo выпущена в ограниченном количестве. Поэтому покрасоваться в ней смогут не все желающие.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото, видео: Nissan