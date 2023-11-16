Nissan выпустил пижаму для фанатов
Nissan Nismo, подразделение Nissan, занимающееся разработкой и производством горячих версий автомобилей, выпустило пижаму для фанатов. Она выполнена в фирменных цветах Nismo – черном и желтом.
Пижама состоит из двух частей: футболки и брюк. Футболка имеет V-образный вырез и воротник-стойку. На груди изображен логотип Nismo, а на спине – надпись «Nismo». Брюки имеют прямой крой и заканчиваются манжетами. На бедрах также изображен логотип Nismo.
Пижама изготовлена из мягкого и приятного на ощупь хлопка и годится для отдыха дома или в дороге.
Пижама Nismo доступна для покупки на официальном сайте Nissan. Стоимость комплекта составляет 69,99 доллара США, или чуть более 6 тысяч рублей. В коллекцию также входит халат за 175 долларов, или чуть более 15 тысяч рублей.
Пижама Nismo выпущена в ограниченном количестве. Поэтому покрасоваться в ней смогут не все желающие.
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Фото, видео: Nissan
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