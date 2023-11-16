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На АВТОВАЗе рассказали о вынужденном простое из-за проблем с комплектующими

АВТОВАЗ решил проблему с 15 тысячами некомплектных Lada

На фоне нехватки комплектующих АВТОВАЗ был вынужден пойти на временное снижение объемов производства. Об этом сообщил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа Евгений Шмелев.

В ходе своего выступления на бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркамп-2023» он подчеркнул, что завод вынужден производить и некомплектные автомобили, которые хранятся на площадках предприятия и у дилеров.

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«В пике это даже превышало 15 тысяч, потому что, если посмотреть сверху с "высотки" (здание заводоуправления АВТОВАЗа. – Прим. ред.), все площадки заставлены автомобилями. Сейчас потихонечку стали подчищать к концу года благодаря тому, что высвободились люди, работавшие в две смены по Весте и есть возможность этим заниматься», — объяснил вице-президент.

При этом Шмелев признал, что на производстве были вынужденные паузы, обусловленные отсутствием комплектующих. Собирать машины без них нет смысла, иначе на доукомплектовку потом ушло бы гораздо больше времени, уточнил топ-менеджер. Из-за проблем с комплектующими завод снижал объемы выпуска более насыщенных комплектаций, подытожил Шмелев.

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Источник: rg.ru

Фото: АВТОВАЗ

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