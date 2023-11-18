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И это немецкое качество?! У нового Mercedes GLC могут на ходу вылетать окна

Mercedes-Benz признал проблемы с окнами и лобовым стеклом Mercedes GLC 300 2024

Одной из основных проблем, выявленных у Mercedes GLC 300 2024, является возможность выпадения окон прямо во время движения. В США было отозвано семь экземпляров, так как их окна могли быть неправильно закреплены.

Mercedes GLC 300 2024
Mercedes GLC 300 2024

Это стало известно компании Mercedes в сентябре, когда рабочий на производственной линии заметил необычные характеристики материала одного из окон. После тщательной проверки было выяснено, что использованный клей не соответствовал ожидаемым характеристикам из-за ошибки поставщика EFTEC AG.

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Такая проблема может иметь серьезные последствия и увеличить риск аварии для других участников дорожного движения. Неправильное крепление может негативно сказаться на безопасности при столкновении, так как передние подушки безопасности могут не поддерживаться должным образом, если стекло выскочит.

Компания Mercedes приняла ответственность за проблемы и оперативно предпринимает меры для устранения этих дефектов. Mercedes проводит реколлекторную кампанию, чтобы заменить окна и исправить проблемы с креплением лобового стекла на затронутых моделях GLC 300.

Источник: Carscoops

Фото: Daimler

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За РулемЛежнин Роман
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