Широкие или узкие зимние шины – какие лучше

Какие шины лучше держат дорогу зимой – широкие или узкие: результат тестов

Когда дело доходит до выбора зимних шин, одним из главных вопросов, который возникает у водителей, является ширина шин. Широкие обеспечивают лучшее сцепление на снегу и льду, но они также могут быть более шумными и менее эффективными с точки зрения расхода топлива. Узкие шины, с другой стороны, не такие шумные и более экономичные, но они могут обеспечить меньшее сцепление в сложных зимних условиях, хотя давление на квадратный сантиметр у них больше и сцепление с дорогой должно быть лучше.

Джонатан Бенсон из Tire Reviews решил выяснить, какие шины лучше использовать зимой – широкие или узкие.

Он приобрел четыре комплекта шин Hankook для тестового BMW 3-й серии. Ширина шин варьировалась от 205 до 275 мм, при этом 205-е устанавливались на 16-дюймовые колеса, 225-е – на 18-дюймовые, а 255-е и 275-е – на 19-дюймовые диски.

Самая узкая шина показала лучшие результаты при разгоне, но худшие при торможении. Что касается времени прохождения круга, то лучше всех оказались шины средней ширины 225 мм. При этом все результаты настолько близки, что вы, вероятно, не заметили бы разницы.

При выборе зимних шин правильнее всего следовать рекомендациям завода-изготовителя автомобиля и устанавливать шины той размерности, которую он предлагает – она подобрана инженерами, знающими свое дело и оптимальна для вашей машины.

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Фото, видео: Youtube