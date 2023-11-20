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Haval Monster/F7
Haval Monster уже в России. Но под другим именем
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Haval Monster уже в России. Но под другим именем

Haval F7 показали российским дилерам на закрытой презентации

Haval Monster вчера представили на закрытой презентации для дилеров под названием F7, тем самым подтвердив слухи о скорой смене поколения, сообщает Телеграм-канал Хавал Клуб Haval M6 F7x Jolion Dargo H6 H9 F7.

Информацию паблик подкрепил двумя фото.

Haval Monster/F7
Haval Monster/F7

Источники подтвердили ранее появившуюся информацию, что второе поколение F7 поступит в продажу летом 2024 года.

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В Россию едет Haval Monster – скоро будет

Ранее предполагали, что сборку модели хотят наладить на заводе Haval под Тулой, но пока эта информация не подтвержденная.

Напомним, Haval Monster построен на платформе L.E.M.O.N, той же, что лежит в основе Haval Jolion и Dargo.

Haval Monster/F7
Haval Monster/F7

Габариты модели (длина, ширина, высота): 4780 х 1890 х 1675 мм, колесная база - 2800 мм. В Китае автомобиль появился в конце 2021 года.

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Источник, фото: Хавал Клуб Haval M6 F7x Jolion Dargo H6 H9 F7

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За РулемАлексеева Елена
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