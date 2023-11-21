Автомобилистам предложили новую опцию в автокредитовании

Льготный платеж по автокредиту даст отсрочку в погашении долга по займу

«Открытие Авто», часть банка «Открытие» в группе ВТБ, предложил своим клиентам новую выгодную опцию при погашении автокредитов – льготный платеж. Клиентам в нынешних непростых условиях дают возможность отложить погашение основной суммы кредита.

Заемщики уже на стадии оформления автокредита могут выбрать льготный платеж, который включает только оплату процентов за использование кредита, без погашения основного долга. Эти проценты вносятся в соответствии с графиком платежей по кредитному договору.

Период льготных платежей может быть от 1 до 5 месяцев, начиная с даты подписания кредитного договора. Заемщик может выбрать срок льготного платежа по своему усмотрению. Услуга предоставляется бесплатно.

Эта опция позволяет клиентам комфортнее распределить финансовую нагрузку в начальные месяцы обслуживания кредита и получить более низкий ежемесячный платеж при полном использовании приобретенного автомобиля.

Льготный платеж доступен для всех тарифов, за исключением тех, которые предусматривают дифференцированную ставку, льготный период и кроме программ рефинансирования автокредитов.

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