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Выносливый, надежный, полноприводный: настоящий внедорожник в цену старой Нивы

Эксперт «За рулем» рассказал, чего ждать от Kia Sportage за 500 тысяч рублей

Можно ли купить настоящий внедорожник за полмиллиона рублей и не разориться на ремонтах? Можно, утверждает экcперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и представляет читателям целый ряд вариантов. Если отбросить из него самые очевидные Ниву и Шниву, ваш взор автоматически обратиться на прямого конкурента последней – Kia Sportage первого поколения.

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Первое поколение Sportage выпускали с 1993 года, с обновлениями в 1999 и 2002-м
Первое поколение Sportage выпускали с 1993 года, с обновлениями в 1999 и 2002-м

Причем в отличие от более поздних генераций, этот Спортейдж был настоящим рамным внедорожником. За полмиллиона можно найти экземпляр 2005-2006 годов выпуска.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— В целом автомобиль выносливый и надежный, а большая часть неисправностей связана с преклонным возрастом и естественным износом.

Но есть и слабые места. К таким относятся передние ступичные подшипники и муфты подключения передней оси. Муфты устанавливали двух типов – механические и автоматические.

Автоматические муфты позволяют подключать полный привод на ходу. Но и имеют меньший ресурс — при регулярных вылазках на бездорожье исправно служат не больше 100 тысяч км. Не исключено, что прежний владелец уже заменил их на механические. Они хоть и менее удобны в эксплуатации, зато надежнее.

А какие еще есть варианты внедорожника за 500 тысяч рублей? Смотрим!

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Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемKia
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Фото:За РулемKia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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