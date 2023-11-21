Выносливый, надежный, полноприводный: настоящий внедорожник в цену старой Нивы

Эксперт «За рулем» рассказал, чего ждать от Kia Sportage за 500 тысяч рублей

Можно ли купить настоящий внедорожник за полмиллиона рублей и не разориться на ремонтах? Можно, утверждает экcперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и представляет читателям целый ряд вариантов. Если отбросить из него самые очевидные Ниву и Шниву, ваш взор автоматически обратиться на прямого конкурента последней – Kia Sportage первого поколения.

Первое поколение Sportage выпускали с 1993 года, с обновлениями в 1999 и 2002-м

Причем в отличие от более поздних генераций, этот Спортейдж был настоящим рамным внедорожником. За полмиллиона можно найти экземпляр 2005-2006 годов выпуска.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— В целом автомобиль выносливый и надежный, а большая часть неисправностей связана с преклонным возрастом и естественным износом.

Но есть и слабые места. К таким относятся передние ступичные подшипники и муфты подключения передней оси. Муфты устанавливали двух типов – механические и автоматические.

Автоматические муфты позволяют подключать полный привод на ходу. Но и имеют меньший ресурс — при регулярных вылазках на бездорожье исправно служат не больше 100 тысяч км. Не исключено, что прежний владелец уже заменил их на механические. Они хоть и менее удобны в эксплуатации, зато надежнее.

А какие еще есть варианты внедорожника за 500 тысяч рублей? Смотрим!