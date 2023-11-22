Смотрите, появились фото загадочного спортивного ЗИЛ-41047

В Москве сфотографировали лимузин ЗИЛ-41047 в современном и очень «злом» тюнинге

В соцсетях завирусились изображения странного автомобиля, который пользователи одного из тематических пабликов ВКонтакте сфотографировали в столице. В кузове однозначно узнается советский лимузин ЗИЛ-41047 – на таких в прежние времена перемещались первые лица государства.

Однако шасси и некоторые другие элементы отчетливо указывают на то, что над машиной знатно потрудились. Источник обращает внимание на расширенную колею, глубокие колесные арки, успешно вмещающие огромные колеса, вклеенное лобовое стекло, а также на посадку кузова – он явно установлен выше, чем у обычного ЗИЛ-41047.

Рама автомобиля явно не осталась стандартной – наверняка и силовой агрегат под стать

Это легко заметить по расстоянию от кромки крыльев до края покрышек – даже более скромные стандартные зиловские колеса посажены в колесные арки гораздо глубже. Делается предположение, что рама для этой машины может быть заимствована от крупного американского внедорожника типа GMC.

Машина явно нуждается в окончательной сборке, но уже понятно, что вид будет эффектным

Нет сомнений в том, что это чей-то амбициозный тюнинг-проект, однако кому принадлежит его авторство, на данный момент совершенно неизвестно. Очевидно, что проект не закончен – не хватает бамперов и нескольких кузовных элементов. Возможно, больше ясности появится после того, когда все работы будут завершены.

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Источник: Автонаходки, Автопоток