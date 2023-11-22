Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей

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Toyota проводит отзывную кампанию из-за дефекта тормозов у 580 тыс. машин

Руководство крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor приняло решение отозвать порядка 580 тысяч автомобилей. Такая информация появилась в местных СМИ.

Причиной отзыва продукции стала неисправность тормозной системы. Дело в том, что на педалях автомобилей неправильно затянуты болты. Из-за этого в процессе эксплуатации машин может возникнуть ситуация, когда тормоза просто не сработают.

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До настоящего момента не поступала информация о возникновении инцидентов по причине неисправности. Напомним, в начале месяца, 3 ноября, Toyota отозвала 328 тысяч автомобилей из-за некорректной работы установленных в них топливных насосов от корпорации Denso.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
Фото:За РулемUnsplash
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