Черный день Toyota — в Японии по всей стране отзовут более полумиллиона автомобилей
Руководство крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor приняло решение отозвать порядка 580 тысяч автомобилей. Такая информация появилась в местных СМИ.
Причиной отзыва продукции стала неисправность тормозной системы. Дело в том, что на педалях автомобилей неправильно затянуты болты. Из-за этого в процессе эксплуатации машин может возникнуть ситуация, когда тормоза просто не сработают.
До настоящего момента не поступала информация о возникновении инцидентов по причине неисправности. Напомним, в начале месяца, 3 ноября, Toyota отозвала 328 тысяч автомобилей из-за некорректной работы установленных в них топливных насосов от корпорации Denso.
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Источник: tass.ru
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