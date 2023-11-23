КАМАЗ организует бесплатные поездки на Москвичах

На КАМАЗе внедряют бесплатный каршеринг Москвичей для сотрудников

В течение ближайших недель КАМАЗ запустит корпоративный каршеринг. Услугой смогут воспользоваться сотрудники завода и крупных дочерних компаний, если окажутся в соответствующем списке, составленном руководителем подразделения. В этот список включаются те, у кого нет служебного автомобиля или личного автомобиля, пользование которым компенсирует завод, а также те, кто в готов ездить по рабочей необходимости.

Есть ограничения для работников младше 23 лет и неопытных водителей. Выезд каршерингового автомобиля за пределы установленной рабочей зоны на КАМАЗе будут расценивать как угон. Кстати, о рабочей зоне: в нее будет входить весь Татарстан, а также Нефтекамск, Туймазы, Димитровград, Тольятти, Самара, Сердобск – то есть все города присутствия КАМАЗа и его крупных «дочек».

Сервис будет работать круглосуточно, в рабочие, выходные и праздничные дни. Чтобы совершить поездку, сотрудник регистрируется через приложение «К5 Драйв» и привязывает к нему банковскую карту. Оплачивать сами поездки будет КАМАЗ, а вот полученные штрафы будут целиком на водителе.

Москвич 3 в цветах каршеринга КАМАЗ

Период бесплатного бронирования составит 25 минут, за которые пользователю нужно дойти до машины, осмотреть ее на предмет повреждений и удостовериться в наличии документов. Применяться в каршеринге будут исключительно автомобили Москвич 3 в фирменной ливрее.

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Источник: Вести КАМАЗа