Полный улет: в Забайкалье поймали перевозчиков марихуаны
В Забайкалье полиция пресекла перевозку 20 килограммов марихуаны на легковом авто
Недалеко от поселка Улёты в Забайкалье дежурившие на федеральной трассе полицейские остановили автомобиль Mazda. В нем находились живущие в Чите водитель и пассажир. А еще – большие мешки, занимавшие всю заднюю часть салона. Выяснилось, что в мешках находится «растительная масса, имеющая характерный запах конопли», пишет источник.
Экспертиза подозрения полиции подтвердила...
«Мужчины были доставлены в отдел полиции, а вещество изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, в тюках было более 20 килограммов марихуаны. Пассажир 1988 года рождения признался, что дурман-траву он собрал в Улётовском районе и, не оповещая водителя о содержимом мешков, попросил довезти его с грузом до Читы», – сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Подозреваемый был допрошен – оказалось, он несколько раз был судим, и в том числе за незаконный оборот наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело, а также он привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ за немедицинское потребление наркотиков.
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Источник: МВД Медиа
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