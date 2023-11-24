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Урал показал новую машину на сжиженном природном газе
Урал: грузовик на сжиженном газе в два раза...

Урал показал новую машину на сжиженном природном газе

Урал: грузовик на сжиженном газе в два раза эффективнее дизельного

Автомобильный завод Урал передал на тестовую эксплуатацию комбинированную дорожную машину (6х4) с двигателем, потребляющим сжиженный природный газ (СПГ, он же LNG). Машина для коммунального хозяйства создана заводом совместно с предприятиями-партнерами.

Завод «СпецАгрегат» изготовил спецоборудование, а компания «РариТЭК» ответственна за ГБО
Завод «СпецАгрегат» изготовил спецоборудование, а компания «РариТЭК» ответственна за ГБО
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«Такая машина в два раза экологичнее. По расходу тоже практически в два раза эффективнее, чем дизельное топливо. Пока компоненты, используемые при создании автомобиля, немного дороже, но затраты компенсируются государственной субсидией и стоимостью самого газа на километр пробега», – сказал гендиректор Урала Александр Васильев.

Он добавил, что завод уже сейчас поставляет в Газпром газомоторные полноприводники с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8, но теперь пришло время расширить модельный ряд дорожной техникой, и следующим шагом станет газомоторный мусоровоз.

Машину ждут двухмесячные тесты в компании «Урал-Сервис-Групп», следящей за состоянием дорог в Челябинской области
Машину ждут двухмесячные тесты в компании «Урал-Сервис-Групп», следящей за состоянием дорог в Челябинской области

В свою очередь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заметил, что в рамках борьбы за экологию на газовое топливо будет переведена вся коммунальная техника региона. В следующем году на эту цель будет направлено около 47 млн рублей.

У «Новатэка» в Челябинской области три станции СПГ — в Челябинске, Копейске и Магнитогорске.
У «Новатэка» в Челябинской области три станции СПГ — в Челябинске, Копейске и Магнитогорске.

Отмечается также, что сеть заправок СПГ в области активно развивается. В Магнитогорске работает комплекс по сжижению газа, откуда его поставляют по всему УрФО и заправляют магистральные тягачи и автобусы. А теперь – и коммунальную технику.

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Источник: автозавод Урал

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