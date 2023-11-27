В России не хватает специалистов автосервиса

Александр Пахомов: дефицит работников автосервиса составил более 50 тыс. человек

О том, что отрасли автосервиса не хватает более 50 тыс. квалифицированных кадров, рассказал председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов на финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге.

Кадры сегодня – это главная проблема, так как в целом бизнес зависит от компетенции сотрудников, от наличия грамотных технических специалистов.

Если не будут предприняты срочные меры в образовании, ситуация в ближайшие пять лет не изменится. Пахомов подчеркнул важность приоритетных направлений в образовании и подготовке кадров, особенно в условиях стремления к импортозамещению. Особенно когда в стране все направлено на импортозамещение, в вузах должна быть программа, направленная на пропаганду знаний и подготовку грамотных специалистов.

Он отметил, что качество подготовки персонала автосервиса постоянно снижается, а рынок труда не предлагает квалифицированных специалистов. То есть не предлагает никого, кроме выпускников среднего профессионального образования, мигрантов из бывших стран СССР с сомнительным порой уровнем знаний.

Иностранные компании, осуществлявшие сборку в России, не инвестировали в обучение местных кадров, предпочитая внедрять роботизированную сборку. Им требовались лишь низкоквалифицированные рабочие, управленцы и продавцы. Как результат, квалифицированные специалисты остались за пределами страны.

В 2020 году количество автомобилей в России выросло почти втрое, что потребовало привлечения дополнительных 500 тыс. человек в автосервис. На данный момент в отрасли трудятся 800 тыс. человек, и количество автосервисов за последние полтора года выросло на 7 тысяч.

Кроме того, с каждым годом все сложнее становится и сам автомобиль. Сегодня в нем более 80 цифровых устройств, в десятки раз стало больше компонентов, появились новые системы. Все это требует от работников сервиса новых навыков и знаний.

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Источник: ТАСС