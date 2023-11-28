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Китайский рамный пикап Foton Mars для российского рынка очень хорошо оснастили

Российские дилеры начали продажи пикапа Foton Mars 7 за 4,35 млн рублей

На российском рынке появился в продаже пикап Foton Mars 7, он же Tunland V7. За автомобиль 2023 года дилер просит 4,35 млн рублей.

В продаже есть версия с длинным кузовом, его точные размеры 5797х2090х1910 мм, колесная база составляет 3505 мм, а размеры погрузочной площадки – 1757х1650х530 мм.

Foton Mars 7
Foton Mars 7
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Пикап Mars построен на новейшей платформе Foton с заводским индексом P4, официальное наименование которой FIA (Full-Size Intelligent Architecture). Силовая установка состоит из дизельного мотора объемом 2,0 л и 48-вольтовым стартером-генератором. Мощность двигателя — 163 л.с., крутящий момент 450 Нм. В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат, у автомобиля полный привод и блокировка заднего дифференциала.

В салоне установлен большой сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма, есть функция Start/Stop. В списке оснащений пикапа: шесть динамиков, автоматический климат-контроль, обогрев передних сидений и камера заднего вида.

Весной 2023 года, в мае, анонсировали официальное появление Foton Mars 7 и Foton Mars 9 на российском рынке в 2024 году.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемautohome.com.cn
Фото:За Рулемautohome.com.cn
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