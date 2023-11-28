#
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Любителям «автомата» понравится — Lada Vesta получит автоматическую коробку передач
Любителям «автомата» понравится — Lada Vesta получит автоматическую коробку передач
АВТОВАЗ назвал срок начала выпуска Lada Vesta с...
В 2024 году штрафом в 30 тысяч рублей накажут любителей езды на самокатах
В 2024 году штрафом в 30 тысяч рублей накажут любителей езды на самокатах
В России вступят в силу 10 новых штрафов за...
В Румынии в Сети рассекретели все нюансы дизайна нового кроссовера Dasia Duster
В Румынии в Сети рассекретели все нюансы дизайна нового кроссовера Dasia Duster
В Сеть слили рекламный ролик нового Renault...

Если машину заносит, важно понять – это занос или снос

Автоэксперт Пилипишин рассказал, как вести себя при заносе машины

Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин подчеркнул важность терминов при обсуждении заноса и сноса, поскольку действия во время этих явлений могут быть противоположными.

Занос

По его словам, занос – это скольжение задней оси автомобиля в боковом направлении, а снос – это скольжение передней оси наружу поворота. Действия водителя во время заноса зависят от типа привода автомобиля, то есть от того, какие колеса являются ведущими — передние или задние.

Эксперт предостерег от торможения при развитии заноса и рассказал, что на автомобилях с передним приводом следует повернуть руль в сторону заноса и немного добавить газ, чтобы передние колеса вытянули машину. С задним приводом руль также поворачиваем в сторону заноса, но добавлять газ, наоборот, не рекомендуется. Его подачу нужно уменьшить.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Нелегалы в России водить не смогут: для них введут режим контроля пребывания

Снос

Снос еще более неприятен, чем занос, так как машина перестаёт слушаться руля.

Этот неприятный эффект возникает, если водитель входит в поворот слишком быстро, слишком резко поворачивает руль, тормозит или, в случае переднего привода, добавляет газ во время поворота. Снос приводит к тому, что машина теряет сцепление с дорогой, а водитель теряет контроль над управлением.Пилипишин предоставил рекомендации, чтобы справиться со сносом, такие как сброс газа, уменьшение угла поворота руля и прекращение торможения.

Он отметил, что важно не перепутать снос с заносом, поскольку в случае с заносом добавление газа на переднем приводе может помочь, а при сносе – ухудшить ситуацию.

Эксперт советует отработать эти рекомендации на практике, проведя тренировки на закрытой площадке.

Когда пойти учиться?

А в какое время лучше начинать учиться водить автомобиль? Профессионалы советуют делать это зимой и осенью. Тогда вы будете готовы к неприятностям: поймете, что такое занос, как выбраться из снежной ловушки и что такое разумная скорость. Подробнее об этом в нашем материале.

Источник: RT

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0