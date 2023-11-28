Нелегалы в России водить не смогут: для них введут режим контроля пребывания

Нелегальным мигрантам в РФ запретят вождение, получение прав и регистрацию авто

Министерство внутренних дел предлагает ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания, предусматривающий ряд ограничений: запрет на управление автотранспортом, отказ в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав.

Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), контролируемым лицам могут также быть запрещены приобретение транспортных средств и регистрация автомобилей.

Иностранный гражданин будет считаться находящимся под контролем с момента внесения данных о нем в специальный реестр.

Основанием для этого могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание или вида на жительство. А также, если выявлено незаконное пересечение им границы, принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Законопроект, направленный на выявление и удаление с территории РФ незаконных мигрантов, скоро будет представлен и внесен в Госдуму.

В России сегодня проживает более 6,4 миллионов иностранных граждан, большинство из них прибыли в страну ради заработка.

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Источник: ТАСС