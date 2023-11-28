Нелегалы в России водить не смогут: для них введут режим контроля пребывания
Министерство внутренних дел предлагает ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания, предусматривающий ряд ограничений: запрет на управление автотранспортом, отказ в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав.
Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), контролируемым лицам могут также быть запрещены приобретение транспортных средств и регистрация автомобилей.
Иностранный гражданин будет считаться находящимся под контролем с момента внесения данных о нем в специальный реестр.
Основанием для этого могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание или вида на жительство. А также, если выявлено незаконное пересечение им границы, принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.
Законопроект, направленный на выявление и удаление с территории РФ незаконных мигрантов, скоро будет представлен и внесен в Госдуму.
В России сегодня проживает более 6,4 миллионов иностранных граждан, большинство из них прибыли в страну ради заработка.
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Источник: ТАСС
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