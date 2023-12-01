SINTEC Group развивает логистические возможности

Компания запускает несколько новых современных складских терминалов.

Общая площадь дополнительных мощностей по размещению и хранению продукции превышает 20 000 кв. м.

SINTEC Group значительно расширяет складские мощности на территории Калужской области. Компания вводит в эксплуатацию новые терминалы класса «А» общей площадью более 20 000 квадратных метров. Комплексы, оснащенные современным оборудованием, позволяют на минимальной площади разместить более 23 тысяч палето-мест и обеспечить оптимальные температурные условия, необходимые для хранения широкого ассортимента продукции: моторных масел, смазочных материалов, антифризов, средств бытовой химии и ухода за автомобилем.

Складской терминал класса «А» SINTEC Group

Оптимальное размещение материалов и минимизацию пробега погрузочной техники обеспечивает современная ИТ-система «Умный склад». Она распределяет наиболее часто оборачиваемые грузы в зоне максимальной доступности.

Система самостоятельно отслеживает объемы и сложность работ, выполняемых операторами погрузочной техники, а также контролирует соблюдение правил техники безопасности.

Новые мощности позволяют осуществлять отгрузки готовой продукции сразу в 23 грузовых автомобиля. Повышению эффективности погрузочно-разгрузочных работ также способствуют специальные гидравлические пандусы, позволяющие завозить грузы прямо в фургоны.

Алексей Парахин, директор по логистике SINTEC Group:

— Значительное увеличение складских мощностей продиктовано расширением ассортимента компании, спросом и ростом объемов выпускаемой продукции, а также дальнейшим развитием географии отгрузок продукции SINTEC Group, востребованной по всей России: от Владивостока до Калининграда.

Новые терминалы, расположенные рядом с производственными площадками, позволяют значительно ускорить доставку компонентов и расходных материалов для технологических линий и оптимизировать все процессы отгрузки.

Значительный плюс новых мощностей – повышение объёмов принимаемых на хранение так называемых режимных грузов, имеющих особые требования к температурным условиям.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Фото: SINTEC Group