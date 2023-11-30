Запчасти для KIA и Nissan подорожают больше всего после пересчета средней стоимости

В РСА предупредили о росте средней стоимости запчастей на 9,8% в 2024 году

Средняя цена запчастей в актуализированной версии соответствующих справочников увеличится в среднем на 9,8%. Это предварительная оценка, обновленные значения вступят в силу 19 декабря 2023 года. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что по сравнению с ценами версии справочника от 19 декабря 2022 года, средняя стоимость запчастей выросла на 7,4%. На фоне колебаний валют ожидался больший рост, но в целом текущую ситуацию можно расценивать, как стабильную, констатировал Уфимцев.

«Стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО. В октябре 2023 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась. Она составила 7 901 рубль и, по сравнению с январем 2023 года, снизилась на 1,7% или на 134 рубля. А средняя выплата по ОСАГО в октябре 2023 года достигла нового рекорда и впервые превысила 100 тысяч рублей, составив 100 698 рублей», — уточнил собеседник издания.

Уфимцев обратил внимание на тот, факт, что при росте средней стоимости запчастей, динамика цен на разные марки автомобилей отличается. различается. Например, у Hyundai ветровое стекло подешевело до 6 тысяч рублей (-28%), дверь — до 20 тысяч (-35%), а фара подорожала до 145 тысяч (+5%). В ситуации с Toyota похожая ситуация: стекла и двери подешевели, а фара в сборе подорожала на 6%.

Это говорит о том, что дела на рынке запчастей для этих марок обстоят неплохо, есть оригинальные и неоригинальные запчасти и цены немного падают. По бренду Renault фиксируется незначительный, но стабильный рост по наиболее востребованным позициям на 15-30%. В частности, левая задняя дверь подорожала до 29 тысяч рублей, лобовое стекло — 16 тысяч.

Что касается KIA и Nissan, то по этим брендам наблюдается наибольший рост. Например, цены на ветровые стекла выросли до 41,5 и 54,5 тысячи рублей соответственно, двери — до 30 и 80 тысяч рублей. Другими словами, на рынке становится меньше неоригинальных запчастей приемлемого качества этих марок. Средние цены формируются по ценам «оригинала», или по ценам качественного «неоригинала», незначительно отстающих в цене.

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Источник: rg.ru