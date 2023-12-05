Россиянин выберет корейскую машину с пробегом, а не авто из Ирана и Индии по этой причине

Автоэксперт: массового охвата рынка РФ автомобилями из Ирана и Индии не будет

Ресурсов автопрома Ирана и Индии на текущем этапе будет недостаточно, чтобы широко охватить авторынок России своей продукцией. Такое мнение в беседе с АиФ выразил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Вся мощность иранского производства – порядка 300 тысяч автомобилей в год, и спрос внутри страны примерно такой же. Поэтому поставить в Россию они смогут только 20-50 тысяч машин», – объясняет собеседник издания.

Что касается Индии, то там производят порядка 3-4 млн машин в год, и практически вся продукция реализуется на внутреннем рынке, уточняет Подщеколдин. Именно по этой причине в обозримом будущем в России не будет обширной рекламной кампании легковых автомобилей иранских и индийских производителей.

Подщеколдин обращает внимание, что у иранских автомобилей очень привлекательная цена – в пределах 1,5 млн рублей с учетом растаможки. Но ряд моделей из Ирана фактически повторяют Peugeot образца 20-30-летней давности. Вице-президент предположил, что даже если иранские машины могут быть в чем-то лучше отечественных моделей, потребитель все равно сделает выбор в пользу корейской иномарки с пробегом, чем новой иранской машины.

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Источник: aif.ru