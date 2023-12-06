#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Комплект зимней резины всего за 1 рубль — рассказываем, кому его отдаст АВТОВАЗ
Комплект зимней резины всего за 1 рубль — рассказываем, кому его отдаст АВТОВАЗ
АВТОВАЗ компенсирует ставки по кредитам всем...
Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах
Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах
Toyota нашла решение сохранности спорткаров с...
Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили
Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили
Иранская марка SAIPA не выйдет на рынок России...

Все, что вы хотели знать о президентском автомобиле, расскажут на этой лекции

В Музее ГОН состоится лекция о создании автомобилей Aurus

Отечественный бренд Aurus олицетворяет собой современный инновационный автомобиль класса «люкс». Чтобы узнать все о проекте «Единая модульная платформа», ставшего отправной точкой для создания этой уникальной отечественной марки, можно посетить лекцию, которая состоится в Музее гаража особого назначения ФСО России.

Экспозиция проекта «Единая модульная платформа»
Экспозиция проекта «Единая модульная платформа»
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Главный конструктор Aurus Вадим Переверзев

Посетители мероприятия узнают, как в стенах Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) силами специалистов был создан модельный ряд автомобилей Aurus. Все желающие смогут ознакомиться с уникальными особенностями конструкции этих инновационных автомобилей.

Историю создания Aurus — от первых проектов до финальных испытаний – расскажет главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» Вадим Вадимович Переверзев.

Хотите узнать, с какими трудностями столкнулась команда разработчиков и какие нестандартные подходы при создании этого автомобиля использовали российские специалисты? Приходите 15 декабря 2023 года в 15 часов в Музей Гаража особого назначения ФСО России (ВДНХ, 53 павильон). Вход для всех желающих посетить лекцию — свободный. Регистрация – по ссылке

Источник и фото: пресс-служба Музея гаража особого назначения ФСО России

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
-1