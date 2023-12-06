Все, что вы хотели знать о президентском автомобиле, расскажут на этой лекции
Отечественный бренд Aurus олицетворяет собой современный инновационный автомобиль класса «люкс». Чтобы узнать все о проекте «Единая модульная платформа», ставшего отправной точкой для создания этой уникальной отечественной марки, можно посетить лекцию, которая состоится в Музее гаража особого назначения ФСО России.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Посетители мероприятия узнают, как в стенах Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) силами специалистов был создан модельный ряд автомобилей Aurus. Все желающие смогут ознакомиться с уникальными особенностями конструкции этих инновационных автомобилей.
Историю создания Aurus — от первых проектов до финальных испытаний – расскажет главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» Вадим Вадимович Переверзев.
Хотите узнать, с какими трудностями столкнулась команда разработчиков и какие нестандартные подходы при создании этого автомобиля использовали российские специалисты? Приходите 15 декабря 2023 года в 15 часов в Музей Гаража особого назначения ФСО России (ВДНХ, 53 павильон). Вход для всех желающих посетить лекцию — свободный. Регистрация – по ссылке
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Источник и фото: пресс-служба Музея гаража особого назначения ФСО России
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
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Желаем всем удачи!