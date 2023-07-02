150 тысяч за пластик салона: уникальное техническое задание для Aurus Senat

Три декоративные накладки для салона автомобиля Aurus Senat оценили в 145,2 тыс. рублей. Замена аналогами недопустима.

Федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ опубликовало техническое задание на поставку трех декоративных накладок для салона автомобиля Aurus Senat.

Главное требование к производству декоративных накладок для левой и правой стойки кузова, а также нижней поперечной панели – это их материал. Они должны быть созданы на каркасе из ABS-пластика и покрыты шпоном из корня тополя. Финишное покрытие обязательно должно быть немецким лаком фирмы Voteller. При этом поставщик декоративных накладок обязан предоставить гарантию на детали в 1 год.

Ранее Артем Юсупов, директор по продажам и сервису Aurus, сообщил, что локализация производства автомобилей Aurus Senat составляет около 70%. Кроме того, под брендом Aurus будет начат выпуск мотоциклов, вертолетов и яхт класса люкс.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: IXBT

Фото: Aurus