150 тысяч за пластик салона: уникальное техническое задание для Aurus Senat
Федеральное государственное унитарное предприятие НАМИ опубликовало техническое задание на поставку трех декоративных накладок для салона автомобиля Aurus Senat.
Главное требование к производству декоративных накладок для левой и правой стойки кузова, а также нижней поперечной панели – это их материал. Они должны быть созданы на каркасе из ABS-пластика и покрыты шпоном из корня тополя. Финишное покрытие обязательно должно быть немецким лаком фирмы Voteller. При этом поставщик декоративных накладок обязан предоставить гарантию на детали в 1 год.
Ранее Артем Юсупов, директор по продажам и сервису Aurus, сообщил, что локализация производства автомобилей Aurus Senat составляет около 70%. Кроме того, под брендом Aurus будет начат выпуск мотоциклов, вертолетов и яхт класса люкс.
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Источник: IXBT
Фото: Aurus
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