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Чем удивит новый GTA 6 – тачки, графика, персонажи

GTA 6: первый официальный трейлер раскрывает детали новой игры

Rockstar Games наконец-то выпустила первый официальный трейлер GTA 6, долгожданного продолжения одной из самых популярных видеоигр в истории. Трейлер, который длится чуть более двух минут, дает нам первый взгляд на новую игру, которая, по-видимому, будет происходить в вымышленном штате Элизабет, похожем на Флориду.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Трейлер начинается с представления новой главной героини игры – Люсии.

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Кроме Люсии мы узнаем о некоторых других персонажах и локациях игры. Есть пляжи, джунгли, города и сельские локации. Автомобилей тоже будет много и на любой вкус – от классических американских до современных суперкаров.

Графика игры впечатляет, игра выглядит более мрачной и серьезной, чем предыдущие части.

GTA 6 выйдет в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемYoutube
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Фото:За РулемYoutube
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