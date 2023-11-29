Hyundai изобрела новую систему привода

Система Uni-Wheel прячет все элементы привода в колесо

Hyundai Motor представила новую систему Uni-Wheel. Система интегрирует в колесо все основные компоненты привода, включая электродвигатель, тормоза и дифференциал. Это позволяет значительно уменьшить размер и вес привода.

Uni-Wheel состоит из двух основных компонентов: центрального кольца и четырех ступиц. Центральное кольцо содержит электродвигатель, тормоза и дифференциал. Ступицы соединены с центральным кольцом через систему зубчатых передач.

Система Uni-Wheel имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами привода электромобилей. Она более компактная и может занимать до 50% меньше места, чем традиционная система привода.

Также система Uni-Wheel имеет меньшие потери на трение, чем традиционная система привода.

Кроме того, Uni-Wheel способна обеспечить более высокую мощность и крутящий момент, чем традиционная система привода.

Hyundai планирует начать испытания системы Uni-Wheel в 2024 году. Компания ожидает, что система будет готова к коммерческому производству в 2026 году.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Фото, видео: Hyundai