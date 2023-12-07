Не следует во время парковки выворачивать колеса автомобиля — объясняем, почему
У большинства автовладельцев есть привычка во время парковки автомобиля выворачивать колеса. Если одни это делают неосознанно, то другие намеренно выворачивают руль, якобы в целях безопасности. Эксперты njcar.ru объяснили, почему категорически не следует оставлять автомобиль с вывернутыми колесами на парковке, особенно в зимнее время.
По мнению некоторых водителей, парковка с вывернутыми колесами обезопасит их автомобиль от эвакуации. Но это заблуждение, сейчас есть манипуляторы, способные поднять автомобиль за все четыре колеса.
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Припарковываясь подобным образом, водитель создает проблемы для владельцев других машин, потому что вывернутые колеса занимают дополнительное пространство. По этой причине кто-то другой не сможет выехать со своего парковочного места.
Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, ситуация грозит стать еще сложней. Дело в том, что, когда автомобиль долгое время стоит с полностью повернутыми колесами, есть риск быстрой поломки гидроусилителя руля (ГУР). Не стоит забывать, что на насос усилителя оказывается дополнительная нагрузка. Эта проблема коснется и владельцев авто с электрогидроусилителем рулевого колеса (ЭГУР).
Также сокращается срок службы ШРУСов, потому что резиновые элементы при низких температурах теряют эластичность. На фоне избыточного натяжения могут произойти разрывы, в итоге рулевое управление выйдет из строя. Лучше использовать ручной тормоз или электронный стояночный тормоз, а не выворачивать руль.
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Источник: njcar.ru
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