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Не следует во время парковки выворачивать колеса автомобиля — объясняем, почему
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Не следует во время парковки выворачивать колеса автомобиля — объясняем, почему

Водителям объяснили, почему из-за вывернутых колес сломается гидроусилитель руля

У большинства автовладельцев есть привычка во время парковки автомобиля выворачивать колеса. Если одни это делают неосознанно, то другие намеренно выворачивают руль, якобы в целях безопасности. Эксперты njcar.ru объяснили, почему категорически не следует оставлять автомобиль с вывернутыми колесами на парковке, особенно в зимнее время.

По мнению некоторых водителей, парковка с вывернутыми колесами обезопасит их автомобиль от эвакуации. Но это заблуждение, сейчас есть манипуляторы, способные поднять автомобиль за все четыре колеса.

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Припарковываясь подобным образом, водитель создает проблемы для владельцев других машин, потому что вывернутые колеса занимают дополнительное пространство. По этой причине кто-то другой не сможет выехать со своего парковочного места.

Если автомобиль оборудован гидроусилителем руля, ситуация грозит стать еще сложней. Дело в том, что, когда автомобиль долгое время стоит с полностью повернутыми колесами, есть риск быстрой поломки гидроусилителя руля (ГУР). Не стоит забывать, что на насос усилителя оказывается дополнительная нагрузка. Эта проблема коснется и владельцев авто с электрогидроусилителем рулевого колеса (ЭГУР).

Также сокращается срок службы ШРУСов, потому что резиновые элементы при низких температурах теряют эластичность. На фоне избыточного натяжения могут произойти разрывы, в итоге рулевое управление выйдет из строя. Лучше использовать ручной тормоз или электронный стояночный тормоз, а не выворачивать руль.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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