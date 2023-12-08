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Новая Hyundai Sonata – названы цены

Полноприводная Соната – озвучен прайс-лист

Стоимость Hyundai Sonata 2024 года в США будет начинаться от 27 500 долларов (примерно 2,55 млн рублей). В топе автомобиль обойдется в 37 200 долларов (3,44 млн рублей).

При этом компания отказалась от базовой комплектации SE, которая стоила 25 450 долларов (2,36 млн рублей), и начальным уровнем оснащения стала более дорогая версия SEL.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Sonata SEL оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем GDI мощностью 194 л.с. и 245 Нм, как и прежде. Также в комплектацию входит 8-ступенчатый автомат с приводом на передние колеса. За полный привод надо доплатить 1500 долларов (139 тыс. рублей).

Самая сумасшедшая коллекция машин в мире

В исполнении N Line цена автомобиля составляет от 34 950 долларов (3,2 млн рублей). Версия оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 294 л.с. и 421 Нм и 8-ступенчатым роботом. Полный привод в этой версии недоступен.

Также предложат две гибридные версии Сонаты, характеристики которых пока неизвестны.

В России Hyundai Sonata 2024 будет доступна в полтора-два раза дороже и ввозиться по схеме параллельного импорта.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемHyundai
Фото:За РулемHyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

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