Что будет с ценами на авторынке и при чем тут курс валют — мнение экспертов

Эксперты автоотрасли объяснили причины снижения цен на китайские автомобили

Цены на авторынке России осенью поднялись до максимального уровня, и спрос на автомобили незначительно снизился. Сейчас некоторые китайские бренды снижают цены на свою продукцию на фоне укрепления рубля, но это краткосрочная тенденция. Такое мнение аналитическому агентству «Автостат» выразил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Автомобили из Китая становятся доступнее, и дело не только в различных спецпредложениях — наблюдается тенденция прямого снижения розничных цен, например у Chery и Omoda.

Рассуждая о причинах снижения цен на китайские автомобили, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий обратил внимание на тот факт, что в ноябре ведущие дилеры обсуждали с китайскими производителями ситуацию на рынке с целью поиска баланса интересов.

«Как результат, уже сегодня мы наблюдаем, что дистрибьюторы ключевых китайских брендов отказались в декабре от погони за позиции в рейтинге продаж в пользу оздоровления ситуации на рынке. В этой связи, я полагаю, уровень ценовых предложений в декабре сохранится на уровне ноября», — объяснил эксперт.

Слуцкий предположил, что в дальнейшем цены буду снова расти на фоне колебаний курса рубля. В целом, ожидается, что в 2024 году цены на рынке сохранят свои значения на уровне октября 2023 года, считает эксперт.

В свою очередь директор по продажам марки Chery в РФ Сергей Садовенко подчеркивает, что на ценообразование в значительной степени оказывает влияние курс валют. В последние месяцы он стабилизировался, благодаря этому есть возможность увеличить размер выгод по различным маркетинговым программам для потенциальных клиентов.

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Источник: autostat.ru