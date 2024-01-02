Как без помощи рук закрыть багажник машины – есть способ!

Женщина пытается захватить из багажника все сумки разом, и ей это удается

«Лучший способ успешно захватить с собой 500 пакетов с продуктами — это использовать голову», – гласит подпись к этому видео.

«Киа, должно быть, бедная», – сетует пользователь @MS-sv1tr. Другой обвиняет автомобилистку в лени, дескать, вместо того, чтобы сходить домой пару раз, она готова повредить машину.

Со стороны поведение женщины выглядит довольно легкомысленно, но судя по пачке памперсов под мышкой, она очень устала и хочет просто побыстрее дойти до дома и заняться ребенком, а не бегать взад-вперед с пакетами.

Вот в таком виде ее и «застукала» камера на подъездной дорожке.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube