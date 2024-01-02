Как без помощи рук закрыть багажник машины – есть способ!
Женщина пытается захватить из багажника все сумки разом, и ей это удается
«Лучший способ успешно захватить с собой 500 пакетов с продуктами — это использовать голову», – гласит подпись к этому видео.
«Киа, должно быть, бедная», – сетует пользователь @MS-sv1tr. Другой обвиняет автомобилистку в лени, дескать, вместо того, чтобы сходить домой пару раз, она готова повредить машину.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Со стороны поведение женщины выглядит довольно легкомысленно, но судя по пачке памперсов под мышкой, она очень устала и хочет просто побыстрее дойти до дома и заняться ребенком, а не бегать взад-вперед с пакетами.
Вот в таком виде ее и «застукала» камера на подъездной дорожке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Видео: YouTube
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
02.01.2024
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