#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные цвета кузова китайских авто
2 января
Названы самые популярные цвета кузова китайских авто
Андрей Каменский, «Авилон»: россияне любят...
У Москвича была спортивная версия? Вы о ней (почти наверняка!) не знали
2 января
У Москвича была спортивная версия? Вы о ней (почти наверняка!) не знали
В документальном фильме собрали уникальные...
Как без помощи рук закрыть багажник машины – есть способ!
2 января
Как без помощи рук закрыть багажник машины – есть способ!
Женщина пытается захватить из багажника все...

Как без помощи рук закрыть багажник машины – есть способ!

Женщина пытается захватить из багажника все сумки разом, и ей это удается

«Лучший способ успешно захватить с собой 500 пакетов с продуктами — это использовать голову», – гласит подпись к этому видео.

«Киа, должно быть, бедная», – сетует пользователь @MS-sv1tr. Другой обвиняет автомобилистку в лени, дескать, вместо того, чтобы сходить домой пару раз, она готова повредить машину.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Сервис Googlе Карты – доверяй, но не без оглядки

Со стороны поведение женщины выглядит довольно легкомысленно, но судя по пачке памперсов под мышкой, она очень устала и хочет просто побыстрее дойти до дома и заняться ребенком, а не бегать взад-вперед с пакетами.

Вот в таком виде ее и «застукала» камера на подъездной дорожке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
02.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0