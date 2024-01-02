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Сотрудники ГИБДД открыли АЗС на деньги со взяток
2 января
Сотрудники ГИБДД открыли АЗС на деньги со взяток
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД наворовали на...

Сотрудники ГИБДД открыли АЗС на деньги со взяток

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД наворовали на собственную заправочную станцию

Сотрудники второго взвода полка ДПС приобрели алкотестер, специально настроенный таким образом, чтобы всегда показывать определенное количество промилле. Используя этот прибор, инспекторы обвиняли водителей в пьяном вождении и предлагали им договориться на месте, чтобы избежать неприятностей.

Суммы взяток, полученных полицейскими, варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. Однако их деятельность пришла к концу, когда один из автомобилистов обратился в ФСБ и под контролем силовиков передал гаишникам 25 тысяч рублей. Этот шаг привел к задержанию полицейских и началу следствия.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

После задержания полицейских в 2021 году СМИ сообщали что они использовали вырученные от водителей взятки для покупки собственной автозаправочной станции.

Суд признал трех полицейских виновными в получении взяток от водителей, после чего суд приговорил и к принудительным работам на срок от 3,5 до 4 лет и обязал перечислять 15% от заработной платы в государственный бюджет.

Источник: 66.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
02.01.2024
Фото:Depositphotos
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