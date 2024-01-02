Сотрудники ГИБДД открыли АЗС на деньги со взяток

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД наворовали на собственную заправочную станцию

Сотрудники второго взвода полка ДПС приобрели алкотестер, специально настроенный таким образом, чтобы всегда показывать определенное количество промилле. Используя этот прибор, инспекторы обвиняли водителей в пьяном вождении и предлагали им договориться на месте, чтобы избежать неприятностей.

Суммы взяток, полученных полицейскими, варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. Однако их деятельность пришла к концу, когда один из автомобилистов обратился в ФСБ и под контролем силовиков передал гаишникам 25 тысяч рублей. Этот шаг привел к задержанию полицейских и началу следствия.

После задержания полицейских в 2021 году СМИ сообщали что они использовали вырученные от водителей взятки для покупки собственной автозаправочной станции.

Суд признал трех полицейских виновными в получении взяток от водителей, после чего суд приговорил и к принудительным работам на срок от 3,5 до 4 лет и обязал перечислять 15% от заработной платы в государственный бюджет.

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Источник: 66.ru