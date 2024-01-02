Уникальная находка: Ford Mustang простоял в сарае более 40 лет
Новость об этом раритетном автомобиле была опубликована на YouTube-канале Life's Endeavors.
Этот уникальный экземпляр Ford Mustang первого поколения был припаркован в сарае в Денвере, штат Колорадо, в 1979 году. Его владельцем оказалась бабушка знакомого блогера, которая приняла решение переехать в Вайоминг и оставить автомобиль без внимания. Именно так он и провел все эти годы, покрытый пылью и забвением.
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По словам автора видео, этот Ford Mustang оснащен рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,3 литра, который в свое время развивал 120 л. с. и 258 Н∙м крутящего момента. И удивительно, что несмотря на столько лет без движения, автомобиль сохранился в хорошем состоянии. Оригинальная заводская краска почти не пострадала от коррозии, а мягкий верх остался целым.
К сожалению, салон кабриолета не избежал повреждений от мышей, и пол внутри автомобиля был сильно поврежден ржавчиной. Однако блогер, который смог вытащить автомобиль из сарая, полон решимости восстановить этот уникальный экземпляр Mustang.
Чтобы осуществить вывоз автомобиля, блогеру пришлось демонтировать часть стены сарая, чтобы создать проход.
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Источник: YouTube
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