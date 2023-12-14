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Совет Федерации одобрил закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей

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Совет Федерации РФ в ходе пленарного заседания одобрил закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Его инициаторами стала группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым.

Сейчас дилер при покупке автомобиля у физического лица не может ее продать юридическому лицу по реальной цене.

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«Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи первым юридическим лицом (дилером, выкупившим автомобиль у физического лица)», — говорится в пояснительной записке.

Речь идет о том, что из-за несовершенства налогового законодательства возникают дополнительные препятствия в сегменте СВВС-сделок (client to business to business to client) для подержанных автомобилей. Из-за этого дилерам фактически приходится отказываться от продаж на вторичном рынке, потому что это нерентабельно.

При реализации автомобилей или мотоциклов, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками по НДС) для перепродажи, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой. Принятый закон призван в рамках закона упорядочить этот многоступенчатый процесс перепродажи автомобилей.

Закон вступит в силу спустя месяц с момента его официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, он будет распространяться на все операции по реализации автомобилей и мотоциклов.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
14.12.2023
Фото:Depositphotos
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