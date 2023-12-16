Водитель Land Rover наказан за самоуверенность

На видео попало, как Land Rover завис в нескольких сантиметрах от обрыва

В описании видео отмечается, что произошло это на Таун-Крик-роуд (штат Джорджия, США). Пользователь Reddit с никнеймом 404photo подтверждает, что данный Land Rover Discovery второго поколения был зафиксирован на этом участке бездорожья. Однако, за исключением очевидной ошибки в оценке скорости и возможностей внедорожника в поворотах на мокрой дороге, нам мало известно о водителе.

На коротком видео белый Land Rover Discovery попадает в кадр уже скользя по дороге боком. Водитель корректирует положение, но затем делает это слишком резко, что приводит к скольжению в сторону и остановке на обочине. Задние колеса оказываются буквально на краю уступа, однако в последний момент водитель успевает нажать на тормоза и предотвратить опасный сход с обрыва.

После водитель пытается выехать на дорогу, но, несмотря на видимую простоту задачи для Land Rover, из-за крутого уклона это не так-то легко сделать.

Видео оканчивается на месте, когда передние колеса вращаются, а задние все еще находятся у самого края.

Согласно сообщению на Reddit, инцидент произошел 9 декабря и, к счастью, пострадавших не было. Этот эпизод служит напоминанием о том, что при выборе скорости всегда следует учитывать дорожные условия и быть особенно осторожными на мокрой дороге.

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Видео: YouTube