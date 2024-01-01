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Гремучая смесь: в Toyota запихнули начинку от Lancer Evolution X

Dytko Sport представила собственную версию GR Yaris с мотором Lancer Evolution X

Компания Dytko Sport представила уникальную модификацию Toyota GR Yaris, в которую были внедрены мотор и другие элементы Mitsubishi Lancer Evolution X.

Из наиболее важных изменений является замена стандартного двигателя на двигатель Mitsubishi Lancer Evolution X. Рядный четырёхцилиндровый двигатель 4B11T с турбонаддувом от Evolution X придаёт этому Toyota GR Yaris невероятную мощность.

Toyota GR Yaris от Dytko Sport
Toyota GR Yaris от Dytko Sport

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Маленькая и очень злая: Toyota сделала Yaris GR еще мощнее

Хотя точные характеристики выходной мощности не были раскрыты, можно предположить, что она значительно превышает заводские 268 л. с. В целом, учитывая, что мощность «боевых» Evolution X далеко за 500 л. с., от этого проекта можно ожидать подобных характеристик.

Важным аспектом модификации является также новая трансмиссия, основанная на архитектуре Lancer Evolution. Шестиступенчатая последовательная коробка передач, созданная Drenth, позволяет эффективно передавать мощность двигателя на дифференциалы Drenth на обеих осях. Это обеспечивает улучшенную управляемость и маневренность на любой дороге.

Основные изменения коснулись не только технической составляющей автомобиля, но и его интерьера. Чтобы обеспечить безопасность гонщика и пассажиров, внутри автомобиля установлен полный каркас безопасности FIA, гоночные сиденья OMP, ремни безопасности, а также дверные панели из углеродного волокна и система пожаротушения.

Внутри Toyota GR Yaris также установлен новый механизм переключения передач, который обеспечивает более точное и плавное переключение. Цифровой приборный экран дополняет современный облик автомобиля, а новое рулевое колесо добавляет комфорта и улучшает управляемость.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Dytko Sport
Количество просмотров 3
01.01.2024
Фото:Dytko Sport
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