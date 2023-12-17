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На чем доехать в гости к близким? Можно и так

Mercedes-Benz предлагает отметить праздники в окружении тех, кого вы любите

Как известно, лучший способ отметить праздники — в окружении тех, кого вы любите, и немецкий автопроизводитель тут не открыл Америки. Но напомнил об этом с присущим ему изяществом и изысканным стилем.

Где бы мы ни находились, мы должны добраться туда безопасно, ненавязчиво напоминают в Mersedes-Benz и предлагают, конечно же, доехать на автомобиле своей марки. Впрочем, внимание на этом не акцентируют.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В целом ролик получился очень милый и атмосферный и наверняка поднимет вам настроение в предвкушении длинных праздников.

Видео: Mercedes-Benz

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 1
17.12.2023
Фото:Mercedes-Benz
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