На чем доехать в гости к близким? Можно и так
Mercedes-Benz предлагает отметить праздники в окружении тех, кого вы любите
Как известно, лучший способ отметить праздники — в окружении тех, кого вы любите, и немецкий автопроизводитель тут не открыл Америки. Но напомнил об этом с присущим ему изяществом и изысканным стилем.
Где бы мы ни находились, мы должны добраться туда безопасно, ненавязчиво напоминают в Mersedes-Benz и предлагают, конечно же, доехать на автомобиле своей марки. Впрочем, внимание на этом не акцентируют.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В целом ролик получился очень милый и атмосферный и наверняка поднимет вам настроение в предвкушении длинных праздников.
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Видео: Mercedes-Benz
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Фото:Mercedes-Benz
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17.12.2023
Фото:Mercedes-Benz
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