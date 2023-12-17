На чем доехать в гости к близким? Можно и так

Mercedes-Benz предлагает отметить праздники в окружении тех, кого вы любите

Как известно, лучший способ отметить праздники — в окружении тех, кого вы любите, и немецкий автопроизводитель тут не открыл Америки. Но напомнил об этом с присущим ему изяществом и изысканным стилем.

Где бы мы ни находились, мы должны добраться туда безопасно, ненавязчиво напоминают в Mersedes-Benz и предлагают, конечно же, доехать на автомобиле своей марки. Впрочем, внимание на этом не акцентируют.

В целом ролик получился очень милый и атмосферный и наверняка поднимет вам настроение в предвкушении длинных праздников.

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Видео: Mercedes-Benz