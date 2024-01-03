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Четыре дня в ущелье провели 72-летняя водительница и ее авто

Женщина выжила после того, как ее Chevrolet упал в каньон

5 декабря 72-летняя Пенни Кларк уехала по делам на своем кроссовере Chevrolet Equinox и пропала. А 9 декабря около полудня двое мужчин увидели ее машину примерно в 180 метрах ниже края каньона в Айдахо. Спасатели прибыли к ней через час и нашли женщину живой и в сознании.

Сначала полицейские вызвали вертолет, но потом решили, что добраться пешком туда быстрее. Оказавшись на месте происшествия, сотрудники поисково-спасательной службы штата Айдахо два часа вытаскивали кроссовер из каньона. Женщину доставили в местную больницу на вертолете.

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Чудесное спасение Пенни Кларк
Чудесное спасение Пенни Кларк

По машине шарахнули огненным шаром — этот «китаец» выстоял

По свидетельству полиции, женщина подъехала к краю горной дороги слишком близко. «Откровенно говоря, это один из самых чудесных инцидентов, которые я могу вспомнить за все годы работы в правоохранительных органах, и это истинное свидетельство стойкости и воле к жизни Пенни Кларк», — заявил шериф округа Киран Донахью.

Сейчас госпожа Кларк восстанавливается в больнице, а эта история – красноречивое напоминание о том, что нужно быть осторожным за рулем и внимательным к другим автомобилистам, которым может понадобиться помощь, даже если они находятся в 180 метрах ниже края каньона.

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Источник: Сarscoops

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Canyon County Sheriff’s Office
03.01.2024
Фото:Canyon County Sheriff’s Office
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