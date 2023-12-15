Супермощный и много фишек: 20 декабря официально представят обновленный Lynk & Co 09

Слитые в Сеть снимки раскрыли внешность обновленного кроссовера Lynk & Co 09

В Сети появились снимки кроссовера Lynk & Co 09, их опубликовало одно из китайских изданий. Отмечается, что у автомобиля немного изменился дизайн экстерьера, а в салоне появился новый планшет мультимедиа-системы.

Трехрядный кроссовер Lynk & Co 09 от совместного бренда Geely и Volvo появился в 2021 году, он создан на платформе SPA (Scalable Product Architecture). Теперь компания решила обновить «девятку».

Lynk & Co 09

Lynk & Co 09 Lynk & Co 09

В частности, модернизации подвергся подзаряжаемый гибрид Lynk & Co 09 EM-P в топовой комплектации. Внешне кроссовер почти не изменился, у него иная решетка радиатора — вертикальные полоски теперь одинарные и стали темными. Передний бампер украшают Y-образные вставки, габариты автомобиля: 5042х1977х1780 мм, колесная база – 2984 мм.

Более крупный планшет мультимедиа «парит» над передней панелью, у кресел второго ряда теперь есть не только подогрев, но и вентиляция, а также функция массажа. Под капотом у полноприводного кроссовера все тот же бензиновый турбомотор объемом 2,0 л мощностью 254 л.с., мотор-генератор, пара электродвигателей и батарея емкостью 40,1 кВт*ч.

Lynk & Co 09

Информации о суммарной мощности пока нет, но СМИ пишут, что кроссовер стал намного быстрее: для разгона до первой сотни ему нужно всего 4 секунды. Официальная презентация рестайлингового Lynk & Co 09 EM-P запланирована на 20 декабря, сразу после нее начнется прием заказов. О цене тоже нет информации. До обновления цена на гибрид 09 EM-P составляла от 339 800 юаней, это примерно 4,263 млн рублей по актуальному курсу.

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Источник: Autohome