#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lynk & Co 09
15 декабря
Супермощный и много фишек: 20 декабря официально представят обновленный Lynk & Co 09
Слитые в Сеть снимки раскрыли внешность...
JAC T9
15 декабря
Сразу четыре новинки для россиян готовит китайский бренд JAC: рассказываем о сроках
Бренд JAC привезет на российский рынок в 2024...
Новый мотор объемом 1,8 л и увеличенная мощность — на АВТОВАЗе поделились планами
15 декабря
Новый мотор объемом 1,8 л и увеличенная мощность — на АВТОВАЗе поделились планами
Президент АВТОВАЗА Соколов: предприятие...

Супермощный и много фишек: 20 декабря официально представят обновленный Lynk & Co 09

Слитые в Сеть снимки раскрыли внешность обновленного кроссовера Lynk &amp; Co 09

В Сети появились снимки кроссовера Lynk & Co 09, их опубликовало одно из китайских изданий. Отмечается, что у автомобиля немного изменился дизайн экстерьера, а в салоне появился новый планшет мультимедиа-системы.

Трехрядный кроссовер Lynk & Co 09 от совместного бренда Geely и Volvo появился в 2021 году, он создан на платформе SPA (Scalable Product Architecture). Теперь компания решила обновить «девятку».

Lynk & Co 09
Lynk & Co 09
Lynk & Co 09
Lynk & Co 09
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

В частности, модернизации подвергся подзаряжаемый гибрид Lynk & Co 09 EM-P в топовой комплектации. Внешне кроссовер почти не изменился, у него иная решетка радиатора — вертикальные полоски теперь одинарные и стали темными. Передний бампер украшают Y-образные вставки, габариты автомобиля: 5042х1977х1780 мм, колесная база – 2984 мм.

Более крупный планшет мультимедиа «парит» над передней панелью, у кресел второго ряда теперь есть не только подогрев, но и вентиляция, а также функция массажа. Под капотом у полноприводного кроссовера все тот же бензиновый турбомотор объемом 2,0 л мощностью 254 л.с., мотор-генератор, пара электродвигателей и батарея емкостью 40,1 кВт*ч.

Lynk & Co 09
Lynk & Co 09

Информации о суммарной мощности пока нет, но СМИ пишут, что кроссовер стал намного быстрее: для разгона до первой сотни ему нужно всего 4 секунды. Официальная презентация рестайлингового Lynk & Co 09 EM-P запланирована на 20 декабря, сразу после нее начнется прием заказов. О цене тоже нет информации. До обновления цена на гибрид 09 EM-P составляла от 339 800 юаней, это примерно 4,263 млн рублей по актуальному курсу.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autohome

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:autohome.com.cn
Количество просмотров 2
15.12.2023
Фото:autohome.com.cn
Поделиться:
Оцените материал:
0