Родная, отечественная, своя: Lada лидирует на вторичном рынке по итогам ноября

Автостат: продажи вторичного рынка за 11 месяцев 2023 года выросли почти на 20%

Жители России приобрели в ноябре 2023 года 458,1 тысячу легковых автомобилей на вторичном рынке. Этот показатель на 6,3% меньше, чем в октябре текущего года, и на 0,5% ниже итогов ноября 2022 года, такую статистику обнародовало аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рынка машин с пробегом стала отечественная Lada, в ноябре ее купили в количестве 111,1 тысяч экземпляров. На втором месте по популярности у россиян Toyota — 50,4 тысяч единиц. Затем идут Kia и Hyundai (24,7 тыс. и 24,2 тыс. шт. соответственно), а замыкает топ-5 Nissan (22,7 тыс. шт.).

Практически все иномарки имеют отрицательную динамику продаж в годовом выражении, сильнее всех за год «просел» Renault (-5,7%), меньше остальных Kia (-0,7%). Выросла Lada (+5,6%) и Chevrolet (+1,7%). При этом сильнее всех за год «просел» Renault (-5,7%).

Топ-5 марок легковых автомобилей с пробегом

Самой популярной моделью среди машин с пробегом стала Lada 2114 «Самара-2», ее показатели в конце осени составили 10,3 тыс. экземпляров.

На втором месте Ford Focus (9,6 тыс. шт.), за ним Kia Rio и седан Lada 2107 (по 8,9 тыс. шт.). Также в пятерку лидеров по итогам ноября вошел и Hyundai Solaris, с показателем 8,6 тысяч проданных экземпляров.

Только вазовская «десятка» по отношению к октябрю показала рост (+0,3%). Остальные машины «в минусе», причем больше всех «упала» Toyota Corolla (-10,1%). Самое большое падение у Hyundai Solaris упали на -10,6%, а самый большой рост ос – у внедорожника Lada 4x4 (+8,3%).

Топ-10 моделей на вторичном рынке

По итогам 11 месяцев 2023 года россияне купили 5 273,3 тысяч легковых машин с пробегом. Это на 19,9% больше, чем за период с января по ноябрь 2022 года.

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Источник: autostat.ru