Автоэксперт рассказал, запчасти на какие машины придется ждать дольше всего и почему

Эксперт нашел закономерность в сроках ожидания запчастей

Поставка запчастей может задерживаться при заказе оригинальных деталей кузова. Как правило, с такими проблемами сталкиваются при ремонте сложного узла американских, европейских и китайских брендов. Таким мнением с «Российской газетой» поделился автоэксперт Алексей Рузанов.

Комментируя появившуюся ранее информацию о том, что некоторые автовладельцы вынуждены ожидать детали для своих машин месяцами и даже годами, собеседник издания подчеркнул, что это утверждение верно только отчасти.

Он уточнил, что, согласно аналитике сети автосервисов, в которой он работает техническим директором, у них было только 18 случаев за полгода, когда срок ремонта достигал 20 дней. А случаев ожидания запчастей дольше двух месяцев вообще не фиксировалось в их сети в 2023 году.

«Допускаю, что задержки на несколько месяцев и более могут случаться при заказе оригинальных деталей кузова. Дольше всего ждут детали владельцы редких автомобилей, причем только в случае заказа неходовой и, как правило, оригинальной запчасти. Только в таком сочетании могут ждать запчасти по нескольку месяцев», — констатировал автоэксперт.

Рузанов уточнил, что возникают проблемы при ремонте сложного узла американских, европейских и китайских брендов. В частности, долго ждали их владельцы Buick, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Changan, FAW, BAW. И речь в данном случае идет именно о редких моделях этих марок, причем срок их ожидания не превысил двух месяцев, подчеркнул эксперт.

В принципе, запчасти на популярные автомобили немецкого и американского производства всегда есть в наличии на складах дистрибьюторов, а если нет – их быстро доставляют, объясняет Рузанов. Тем более что есть аналоги, которые по качеству не уступают оригинальным запчастям.

Иногда возникают сложности при заказе запчастей на старые модели, долго ждать деталей можно на машины, завезенные по схеме параллельного импорта, речь идет о редкой марке, например японской, произведенной для рынка США. Если владелец такого авто хочет оригинальные запчасти, в этом случае, да – их доставка может затянуться, резюмировал Рузанов.

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Источник: rg.ru