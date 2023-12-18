Соколов: стратегия АВТОВАЗа подразумевает доминирующее положение Lada на рынке РФ
Конкуренция отечественного автопрома с китайскими производителями по ряду причин не представляется возможной, но при наличии государственной поддержки Россия сможет реализовать свою стратегию в этом вопросе. С таким заявлением выступил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
«Если мы будем поддерживать китайский автопром, то сможем продать мало отечественных высоколокализованных машин», — констатировал глава компании.
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Соколов подчеркнул, что к 2030 году российский автопроизводитель намерен расширить линейку продукции до 12 моделей. Одной из них станет электрический Lada e-Largus, его производство запустили на прошлой неделе.
Все нюансы инвестиционного плана на текущий момент не раскрыты, но Соколов заверил, что на развитие отрасли в 2023 году потрачено 45 млрд рублей, это беспрецедентная цифра, подчеркнул глава АВТОВАЗа.
Соколов отметил, что к 2030 году руководство компании приложит все необходимые усилия, чтобы марка Lada сохранила свое «доминирующее положение» на отечественном рынке. В текущем году доля Lada достигает 35%, согласно планам, необходимо сохранить эту цифру примерно на таком же уровне, констатирует Соколов. По его словам, стратегия будет признана реализованной, если к концу десятилетия у автомобилей Lada будет 30-35% рынка.
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Источник: rg.ru
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