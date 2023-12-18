#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пропускная способность у аэропорта Внуково улучшилась благодаря усилиям МАДИ
18 декабря
Пропускная способность у аэропорта Внуково улучшилась благодаря усилиям МАДИ
На 54% сократилось число нарушений ПДД у...
Москва расширяет сеть маршрутов экотранспорта
18 декабря
Москва расширяет сеть маршрутов экотранспорта
Электробусы впервые начали работать в...
Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта
18 декабря
Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта
Четыре новые выделенные полосы заработали на...

Соколов: стратегия АВТОВАЗа подразумевает доминирующее положение Lada на рынке РФ

Президент АВТОВАЗа нашел способ для достойной конкуренции с автопромом Китая

Конкуренция отечественного автопрома с китайскими производителями по ряду причин не представляется возможной, но при наличии государственной поддержки Россия сможет реализовать свою стратегию в этом вопросе. С таким заявлением выступил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Если мы будем поддерживать китайский автопром, то сможем продать мало отечественных высоколокализованных машин», — констатировал глава компании.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

На замену Октавии: большой тест лифтбека нашей сборки

Соколов подчеркнул, что к 2030 году российский автопроизводитель намерен расширить линейку продукции до 12 моделей. Одной из них станет электрический Lada e-Largus, его производство запустили на прошлой неделе.

Все нюансы инвестиционного плана на текущий момент не раскрыты, но Соколов заверил, что на развитие отрасли в 2023 году потрачено 45 млрд рублей, это беспрецедентная цифра, подчеркнул глава АВТОВАЗа.

Соколов отметил, что к 2030 году руководство компании приложит все необходимые усилия, чтобы марка Lada сохранила свое «доминирующее положение» на отечественном рынке. В текущем году доля Lada достигает 35%, согласно планам, необходимо сохранить эту цифру примерно на таком же уровне, констатирует Соколов. По его словам, стратегия будет признана реализованной, если к концу десятилетия у автомобилей Lada будет 30-35% рынка.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
18.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0