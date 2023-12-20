Информацию о покупке завода Hyundai в Петербурге российской компанией признали недостоверной

В Авилоне опровергли приобретение российского завода Hyundai в Петербурге

Автомобильная группа «Авилон» не приобретала российский завод Hyundai в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на пресс-службу компании.

«Автомобильная группа «Авилон» не имеет отношения и не является частью структуры ООО «Арт-Финанс» и ООО «АГР (AGR — новое название бывшего завода VW в Калуге)», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сегодня корейское агентство Yonhap растиражировало информацию о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Финанс» является покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Ряд СМИ в числе главных бенефициаров юрлица назвали российскую группу «Авилон».

Российский завод Hyundai был продан за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). В договоре оговорена возможность обратного выкупа в течение последующих двух лет. Стоимость завода в городе на Неве оценивают примерно в 219 млн долларов (примерно 19,729 млрд рублей).

Завод Hyundai в Петербурге прекратил свою работу в марте 2022 года, производственные мощности предприятия позволяют выпускать 200 тысяч машин в год. До остановки производства с конвейеров завода сходили автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

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Источник: t.me/no_limits_drive