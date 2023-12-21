Проекция на стекло и неубиваемый мотор — эту машину продают за 1,9 млн рублей

Российские дилеры предлагают новый хэтчбек Suzuki Baleno по приятной цене

Российские дилеры и частные продавцы продолжают завозить на рынок РФ новые хэтчбеки Suzuki Baleno. Цена на них стартует от 1,9 млн рублей, хотя еще весной текущего года «японца» можно было купить по цене 1,55 млн рублей.

Мониторинг объявлений о продаже показал, что в настоящее время в разных регионах России в наличии есть порядка 20 таких автомобилей. В основном это образцы 2022—2023 годов выпуска с символическим пробегом 10-100 км.

Suzuki Baleno

Силовой агрегат Suzuki Baleno фактически неубиваемый: автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. с чугунным блоком цилиндров, в паре с ним работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.

В списке оснащения даже самого дешевого Baleno из всех по цене 1,9 млн рублей заявлены мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, камера кругового обзора, руль с мультифункцией и кожаным ободом, бесключевой доступ, система запуска двигателя с кнопки, подогревы сидений, проекция на лобовое стекло и полностью светодиодная оптика.

Suzuki Baleno

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Источник: avtonovostidnya.ru