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Какие машины будут собирать на заводе Hyundai– прогноз

Kia и Hyundai могут вернуться на рынок РФ под китайским брендом

На текущей неделе стало известно, что у российского завода Hyundai в Петербурге будет новый владелец. В настоящее время идет переговорный процесс по условиям заключения сделки между южнокорейским производителем и российской компанией «Арт-финанс».

На этом фоне эксперты автоотрасли дискутируют о том, какие автомобили будут собирать на петербургском заводе. Есть несколько возможных вариантов развития событий, и в каждом фигурирует китайский партнер. В частности, рассматривается перезапуск производства Hyundai и Kia с использованием компонентов, оставшихся на заводе.

GAC GS5
GAC GS5
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Другими словами — будут выпускать те же марки, но под китайским брендом. СМИ распространили информацию, что оставшихся 70 тысяч компонентов будет достаточно для выпуска порядка 10 тысяч машин. Остальные придется закупать в Китае или Казахстане.

Допускается, что после того, как запасы закончатся, новые владельцы завода начнут процесс локализации сборки автомобилей GAC. В России на рынке представлено три модели этого бренда. В частности, заменой Hyundai Creta может стать кроссовер GAC GS5, цены на который у дилеров стартуют от 2,25 млн рублей.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus

Рассматривается еще один китайский производитель, который может перезапустить конвейер на заводе в Петербурге, – речь идет о компании BAIC. Тем более, что модель BAIC U5 Plus сравнивают с Hyundai Elantra и Kia Cerato. Осталось дождаться официальной информации о будущих планах нового владельца завода Hyundai в Петербурге.

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Источник: fontanka.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Фирмы производители
Количество просмотров 1
21.12.2023
Фото:Фирмы производители
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