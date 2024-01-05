Исследование: каждый третий российский водитель опасается зимой гололеда и лихачей

Водители рассказали, что их больше всего пугает на дорогах в зимнее время

Почти каждый второй российский автовладелец в зимнее время года опасается осадков и гололеда. Такой вывод приводится в совместном исследовании сервиса «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование».

Кроме того, для каждого третьего водителя опасность представляют лихачи и новички.

Сильнее всего автовладельцев пугают обильные осадки (так ответили 50% из числа опрошенных) и гололед — его опасаются 42% респондентов. Испытывают беспокойство из-за других участников движения 37% участников опроса. К раздражителям отнесли и водителей, передвигающихся на летней резине в зимнее время (11%).

Более половины водителей (57%) уверены, что обучение в автошколе в зимнее время имеет положительный эффект и придает уверенности за рулем и в летний сезон. Отвечая на вопрос, в какое время года они учились в автошколе, только четверть опрошенных указала зиму. Уверенность при управлении автомобилем даже при сильном снегопаде и в гололед сохраняют только 15% из числа владельцев полиса каско.

Также в ходе опроса выяснилось, что большая часть водителей меняет манеру вождения в зимний сезон. В частности, 39% респондентов увеличивают дистанцию с впереди идущим автомобилем, а 34% опрошенных не превышают скорость. Столько же участников исследования не совершают резких маневров при перестроении на трассе. Еще 28% стараются тормозить заранее. Нашлись и те, кто предпочитает вообще как можно реже садиться за руль зимой – таких 13%.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru