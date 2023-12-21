Завод стоял с начала 2023 года... Но теперь туда вернули сотрудников!

Карельский завод автокомпонентов АЕК возобновил производство

Производящее жгуты проводов предприятие в Карелии возобновило работу – впервые после остановки. Напомним, завод автокомпонентов AEK в Костомукше остановился в начале 2023 года, а заявлено об этом было еще в октябре 2022 года. С того момента по февраль 2023 года на предприятии прошли массовые сокращения – из 717 работников осталось только 228 человек. Причиной остановки стали антироссийские санкции.

Власти региона критиковали руководство за неумение оперативно переориентироваться на внутренний рынок, сообщает источник. Позднее новые рынки сбыта все же пытались сообща найти – предполагались заказчики из судостроительной отрасли, а затем было озвучено решение организовать на площадях завода швейное производство...

К настоящему моменту у AEK появился контракт на изготовление электрической проводки для автобусов. Министерство промышленности и торговли республики сообщило, что из простоя выходят 67 работников. Кроме того, ведутся переговоры по заключению других контрактов – вполне вероятно, в ближайшее время портфель заказов будет расширен.

После многомесячного простоя сотрудники АЕК смогут вернуться к работе по основному профилю

Заметим, что AEK является частью большой международной структуры. Это предприятие входит в крупный автокомпонентный холдинг PKC Group, который, в свою очередь, с 2017 года принадлежит индийской Samvardhana Motherson International Ltd, имеющей представительства в 41 стране мира.

Источник: РБК