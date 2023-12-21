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После многомесячного простоя сотрудники АЕК смогут вернуться к работе по основному профилю
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Завод стоял с начала 2023 года... Но теперь туда вернули сотрудников!
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Завод стоял с начала 2023 года... Но теперь туда вернули сотрудников!

Карельский завод автокомпонентов АЕК возобновил производство

Производящее жгуты проводов предприятие в Карелии возобновило работу – впервые после остановки. Напомним, завод автокомпонентов AEK в Костомукше остановился в начале 2023 года, а заявлено об этом было еще в октябре 2022 года. С того момента по февраль 2023 года на предприятии прошли массовые сокращения – из 717 работников осталось только 228 человек. Причиной остановки стали антироссийские санкции.

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Власти региона критиковали руководство за неумение оперативно переориентироваться на внутренний рынок, сообщает источник. Позднее новые рынки сбыта все же пытались сообща найти – предполагались заказчики из судостроительной отрасли, а затем было озвучено решение организовать на площадях завода швейное производство...

К настоящему моменту у AEK появился контракт на изготовление электрической проводки для автобусов. Министерство промышленности и торговли республики сообщило, что из простоя выходят 67 работников. Кроме того, ведутся переговоры по заключению других контрактов – вполне вероятно, в ближайшее время портфель заказов будет расширен.

После многомесячного простоя сотрудники АЕК смогут вернуться к работе по основному профилю
После многомесячного простоя сотрудники АЕК смогут вернуться к работе по основному профилю

Заметим, что AEK является частью большой международной структуры. Это предприятие входит в крупный автокомпонентный холдинг PKC Group, который, в свою очередь, с 2017 года принадлежит индийской Samvardhana Motherson International Ltd, имеющей представительства в 41 стране мира.

Источник: РБК

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ООО «АЕК»
Количество просмотров 1
21.12.2023
Фото:ООО «АЕК»
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