У «Дорожного патруля» появились крутые новые КАМАЗы – вот что о них известно

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Новые КАМАЗы в ЦОДД смогут ставить на колеса перевернувшиеся из-за снега фуры

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) появилось восемь новых грузовиков. КАМАЗы с надстройкой типа кунг и колесной формулой 4х4 поступили в автопарк «Дорожного патруля» – службы, которая призвана обеспечивать бесперебойное движение транспорта и безопасность движения в столице.

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«Мы пополним автопарк Дорожного патруля грузовыми автомобилями на базе КАМАЗа. Будем их использовать не только для буксировки тяжелой техники, но и для безопасного прикрытия мест ДТП на скоростных магистралях. Повышать безопасность дорожного движения поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — разъяснил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Новые КАМАЗы «Дорожного патруля»
Новые КАМАЗы «Дорожного патруля»

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отмечают, что новые машины будут хорошо заметны при любой погоде – это имеет особое значение при работе на скоростных магистралях.

Хорошо видны спецсигналы на бортах надстройки
Хорошо видны спецсигналы на бортах надстройки

Напомним, в Дорожном патруле ЦОДД Москвы работает 25 экипажей, которые ежедневно патрулируют улицы в круглосуточном режиме.

Источник: Дептранс Москвы

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
22.12.2023
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